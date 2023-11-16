На місці ракетного удару по Селидову завершено рятувальні роботи: що відомо про постраждалих

Під завалами багатоповерхівки загинули 4 особи, ще 3 особи - травмовані.

В місті Селидове Донецької області, по якому вчора вночі російські окупанти завдали ракетного удару, завершено аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованої багатоповерхівки.

Про це в четвер, 16 листопада, повідомили в Telegram-каналі МВС.

За останньою інформацією від рятувальників, під завалами багатоповерхівки загинули 4 особи, ще 3 особи - травмовані.

“Заплановані роботи з демонтажу аварійних елементів конструкції будинку”, - йдеться у повідомленні.

Російська ракета зруйнувала цілий під'їзд у багатоповерхівці

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 15 листопада завдали ракетного удару і влучили в багатоповерхівку в Селидові Донецької області.

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