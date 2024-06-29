На місці удару ворога у Дніпрі знайшли фрагменти тіла однієї людини: її особу встановлюють

Триває рятувальна операція на місці удару ворога у Дніпрі.

У Дніпрі криміналісти відібрали у родичів зниклих безвісти матеріали для проведення ДНК-експертиз.

Про це інформує МВС Україні у повідомленні у соціальних мережах.

Наразі поліція виявила фрагменти тіла однієї людини, її особу наразі встановлюють.

Також зниклими безвісти вважаються дві жінки.

На місці ракетної атаки поліцейські проводять всі необхідні заходи для документування злочину армії РФ проти мирних людей.

Постраждалі можуть звернутись до поліцейського пункту прийому заяв та повідомлень, який розгорнутий поряд із місцем російського злочину.

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Ракетний удар по Дніпру: що відомо

28 серпня російська терористична армія завдала цинічний ракетний удар по багатоповерховому житловому будинку в Дніпрі.

Там було повністю зруйновано одну з квартир в багатоповерхівці. На щастя, мешканців цієї квартири на той час вдома не було – подружжя поїхало до торговельного центру, щоб придбати сукню для жінки.

Поки відомо, що рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу.

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