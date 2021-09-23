На місці "Великого будівництва" Кременчуцького мосту почали монтувати окремий бетонний завод

У місті Кременчук Полтавської області розпочався монтаж бетонного заводу, продукція якого буде використовуватись при зведенні нового мосту через Дніпро.

Кременчуцький міст є одним з мегапроєктів програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє у Facebook Укравтодор.

Потужність заводу — 160 м³ ущільненого бетону за годину. Все обладнання італійського виробництва. Завод має 4 силоси для приймання, зберігання та подачі цементу в дозатор бетонозмішувача. Загальна їх місткість – 400 тонн.

Паралельно зі Стамбула вийшов черговий транш техніки для проведення робіт — додаткові баржі та бурова установка.

"Кременчук розташований по обидва боки річки Дніпро. Перетнути її сьогодні можна лише Крюківським мостом. Нагадаємо, що його збудовано майже 150 років назад, і зараз він у передаварійному стані. Найближчі до Кременчука автомобільні мости, які відповідають умовам сучасного руху, розташовані у радіусі 500 км. Власне тому, зведення нового мосту має не лише регіональне, але й загальнонаціональне значення", — повідомляє Укравтодор.

Новий міст буде вантовим, з 4-ма смугами руху, та сполучатиметься на правому березі Дніпра з автошляхом Н-08 Бориспіль — Маріуполь, а на лівому — з вуличною мережею міста. У цих точках будуть зроблені транспорті розв’язки в різних рівнях. Загальна довжина споруд становитиме понад 3 км.

Завершити проєкт планується за 3 роки.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зазначив , що у 2021 року планується будівництво та відновлення 245 мостів по всій Україні.

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