Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

На місці "Великого будівництва" Кременчуцького мосту почали монтувати окремий бетонний завод

Дата публікації
Перегляди
279
На місці "Великого будівництва" Кременчуцького мосту почали монтувати окремий бетонний завод

У місті Кременчук Полтавської області розпочався монтаж бетонного заводу, продукція якого буде використовуватись при зведенні нового мосту через Дніпро.

Кременчуцький міст є одним з мегапроєктів програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє у Facebook Укравтодор.

Потужність заводу — 160 м³ ущільненого бетону за годину. Все обладнання італійського виробництва. Завод має 4 силоси для приймання, зберігання та подачі цементу в дозатор бетонозмішувача. Загальна їх місткість – 400 тонн.

©

Паралельно зі Стамбула вийшов черговий транш техніки для проведення робіт — додаткові баржі та бурова установка.

"Кременчук розташований по обидва боки річки Дніпро. Перетнути її сьогодні можна лише Крюківським мостом. Нагадаємо, що його збудовано майже 150 років назад, і зараз він у передаварійному стані. Найближчі до Кременчука автомобільні мости, які відповідають умовам сучасного руху, розташовані у радіусі 500 км. Власне тому, зведення нового мосту має не лише регіональне, але й загальнонаціональне значення", — повідомляє Укравтодор.

Новий міст буде вантовим, з 4-ма смугами руху, та сполучатиметься на правому березі Дніпра з автошляхом Н-08 Бориспіль — Маріуполь, а на лівому — з вуличною мережею міста. У цих точках будуть зроблені транспорті розв’язки в різних рівнях. Загальна довжина споруд становитиме понад 3 км.

Завершити проєкт планується за 3 роки.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зазначив, що у 2021 року планується будівництво та відновлення 245 мостів по всій Україні.

Дата публікації
Перегляди
279
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Email
Наступна публікація