Працюють вибухотехніки, кінологи та рятувальники: у Харкові невідомі "замінували" шість шкіл

Інформації про те, чи справді у навчальних закладах є бомба, наразі не підтвердилася.
У Харкові невідомі "замінували" шість шкіл. На місці працюють вибухотехніки.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.
Як стало відомо, інформацію про те, що у місті "заміновано" шість загальноосвітніх установ правоохоронці отримали близько 11:15. Після чого у всі школи, де імовірно може бути бомба, відправили групи реагування.
“За розпорядженням начальника ГУНП в Харківській області, перевірка на наявність вибухівки проводиться в усіх школах міста. Інформація зареєстрована у Єдиному обліку територіальних підрозділів поліції, триває перевірка”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.
Нагадаємо, що у Харкові жінка на Tesla влаштувала перегони з поліцейськими та "програла" автомобіль.
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