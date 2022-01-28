На місці вибуху газу у Запоріжжі шукають постраждалих та розбирають зруйновані конструкції (фото)

На місці працює штаб з ліквідації наслідків події
На місці вибуху у житловому будинку в Запоріжжі підрозділами ДСНС безперервно проводяться пошукові роботи щодо виявлення можливих постраждалих та розбирання зруйнованих конструкцій.
Про це інформує Telegram-канал ДСНС України
ДСНС забезпечено освітлення місця події, розгорнуто мобільний пункт обігріву.
Нацполіцією організовано охорону громадської безпеки та недопущення мародерства.
Місцевими органами влади надається допомога постраждалим мешканцям та вирішується питання щодо тимчасового розселення.
Всього до ліквідації наслідків події залучено 88 осіб та 26 од. техніки, з них від ДСНС - 40 рятувальників та 10 од. техніки. На місці працює штаб з ліквідації наслідків події та оперативна група ГУ ДСНС у Запорізькій області.
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