На місці вибуху газу у Запоріжжі шукають постраждалих та розбирають зруйновані конструкції (фото)

На місці вибуху газу у Запоріжжі шукають постраждалих та розбирають зруйновані конструкції (фото)

На місці працює штаб з ліквідації наслідків події

На місці вибуху у житловому будинку в Запоріжжі підрозділами ДСНС безперервно проводяться пошукові роботи щодо виявлення можливих постраждалих та розбирання зруйнованих конструкцій.

Про це інформує Telegram-канал ДСНС України

ДСНС забезпечено освітлення місця події, розгорнуто мобільний пункт обігріву.

Вибух у Запоріжжі (7 фото)

Нацполіцією організовано охорону громадської безпеки та недопущення мародерства.

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Місцевими органами влади надається допомога постраждалим мешканцям та вирішується питання щодо тимчасового розселення.

Всього до ліквідації наслідків події залучено 88 осіб та 26 од. техніки, з них від ДСНС - 40 рятувальників та 10 од. техніки. На місці працює штаб з ліквідації наслідків події та оперативна група ГУ ДСНС у Запорізькій області.

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