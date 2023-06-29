На місці загибелі людей у Краматорську виник стихійний меморіал: фото

У місті Краматорську на Донеччині біля ресторану “Ріа”, в який влучила російська ракета 27 червня, облаштували місце вшанування пам'яті загиблих. До імпровізованого меморіалу люди приносять живі квіти та іграшки.

Про це повідомили на Facebook-сторінці “Меморіал: вбиті Росією”.

“На фото – 7 загиблих працівників закладу. Місце вшанування пам'яті облаштували їхні колеги”, - йдеться у дописі.

Під чорно-білими світлинами молодих людей, четверо з яких — жінки, з’явилася велика кількість квітів та м’яких іграшок, тут також запалені лампадки.

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У Краматорську місцева влада оголосила триденну жалобу за жертвами російського ракетного удару - 30 червня, 1 та 2 липня. На знак скорботи за загиблими будуть приспущені державні прапори з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій розташованих на території міста.

Також на період з 30 червня по 2 липня заборонено звучання розважальної музики на ринках, у інших закладах та в громадському транспорті.

Нагадаємо, російські війська завдали терористичного ракетного удару 27 червня по Краматорську. Одна ракета влучила у піцерію в центрі міста, ще одна - по селищу Біленьке. Загалом загинуло 12 людей, ще 65 було поранено.

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