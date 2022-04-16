На міському цвинтарі Херсону з’явилося понад 800 нових могил: у ЗСУ показали супутникові знімки поховань

Цвинтар розташований на околиці міста, на схід від аеропорту.

На міському цвинтарі у Херсоні від 28 лютого по 15 квітня з’явилося понад 800 нових могил.

Про це повідомляють ЗСУ з посиланням на лондонська правозахисна організація Центр інформаційної стійкості (CIR).

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Зазначається, що супутникові знімки Херсона зафіксували щонайменше 824 нові могили. Вони з’явилися на міському цвинтарі у період від 28 лютого по 15 квітня.

"Висновки зроблено на основі супутникових знімків компанії Planet Lab... Цвинтар знаходиться на околиці міста, на схід від аеропорту", — відомили в ЗСУ.

Слід зазначити, що CIR відстежує низку поховань та цвинтарів в окупованих Росією районах, а також у регіонах, поряд із якими знаходиться російська армія.

Нагадаємо, Росія несе важкі втрати: на війну стали збирати "наркоманів, дідів і повій в чоловічому вигляді". Про це свідчить перехоплена СБУ розмова одного з російських військових інструкторів, у якій він жаліється на нову партію новобранців.

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