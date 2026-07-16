Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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Російська армія ввечері 16 липня атакувала Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Вже відомо про трьох загиблих.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Спочатку очільник ОВА повідомив, що внаслідок удару, за попередньою інформацією, поранення дістали троє людей.

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Удар РФ по Запоріжжю / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

«Попередньо троє поранених: росіяни атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Є руйнування, на місці працюють екстрені служби. Інші наслідки атаки встановлюються», — написав Федоров.

Згодом він уточнив, що надходить попередня інформація про загиблих.

«На жаль, є попередня інформація про загиблих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Через влучання російської керованої авіабомби зруйновані приватні будинки, пошкоджені будівлі. Виникли пожежі», — повідомив начальник ОВА.

Станом на 17:30 год. стало відомо про трьох загиблих.

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«Вже троє загиблих — збільшується кількість жертв ворожої атаки на Запоріжжя», — повідомив Федоров.

На місці удару працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби.

Раніше йшлося, що Запоріжжя важко оговтується від нових жорстоких ударів російської армії. Днями одна з них забрала життя трьох людей, ще 15 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Атака БАЛІСТИКОЮ по КИЄВУ! Зміни в УРЯДІ! ФЕДОРОВ залишає Міноборони! | ТСН 07:00 16 липня

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Декілька десятків жителів в один момент залишилися без житла. Ще одна авіабомба поцілила по об’єкту критичної інфраструктури міста.

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