"На мить відчути тепло Різдва": військові ЗСУ заспівали "Щедрик" на лінії фронту

У переддень Різдва українські воїни 67-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України заспівали легендарного "Щедрика" на лінії фронту.

Відповідне відео опублікували на Facebook-сторінці бригади.

"Ми – воїни 67 ОМБР, кістяк якої складають бійці Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор", вже 9 рік поспіль зустрічаємо Різдво в засніжених окопах фронту далеко від своїх родин, воюємо з російським окупантом, бережемо ваш спокій та затишок. Аби хоч на мить відчути тепло Різдва ми заспівали традиційну різдвяну пісню "Щедрик". Ми переконані у нашій перемозі та віримо, що скоро всі українці зможуть відсвяткувати Різдво в мирній та головне соборній Україні. З Різдвом Христовим, Перемоги та Віри в Українське Військо!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Генштаб показав, як українські військові святкують Різдво на передовій (фото).

Увечері 24 грудня президент України Володимир Зеленський привітав зі святом Різдва християн західного обряду.

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