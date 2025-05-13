На Міжнародній архітектурній бієналі показали, яким буде Маріуполь після деокупації та відбудови

Реклама

Днями в Італії відбулося офіційне відкриття 19-ї Міжнародної архітектурної бієнале, де був представлений проєкт відбудови Маріуполя після деокупації - Mariupol Reborn, повідомила пресслужба проєкту.

Цьогорічна участь України привертає міжнародну увагу до питань реконструкції та відновлення українських міст. Наша країна представлена одразу у двох локаціях: національному павільйоні від України та в експозиції Французького павільйону. Зокрема, через презентацію Об'єднаної урбан-візії Маріуполя після деокупації.

«Ми раді бачити представників українського Маріуполя у Французькому павільйоні. Моя команда вже три роки займається збором інформації про знищені архітектурні пам’ятки під час війни. Нам всім треба пам’ятати, що збереження культурної спадщини та ролі архітектури в постконфліктному відновленні – надважливі виклики не лише для України. Франція з вами, українці!», — заявив президент Французької архітектурної асоціації Мартін Дюплантьє.

Реклама

Маріуполь – полікультурне місто з насиченою історією та складною спадщиною. Віднайти його множинні ідентичності та гармонійно проявити їх у міському просторі одна з головних задач повоєнної реконструкції. Для цього 4 архітектурних команди (Ro3kvit, Мрія, Big City Lab та Zotov & co) були об'єднані в єдину – для осмислення та аналізу напрацювань та подальшого формування єдиної стратегії відбудови. Кожна з команд відповідала за окремий шар дослідження і проєктування. Усі проєкти обговорювались і погоджувались з громадою Маріуполя.

«Бачення відбудови Маріуполя є результатом понад шести місяців роботи міждисциплінарної команди, що складається з мешканців Маріуполя та українців з інших міст, а також експертів з Європи та Сполучених Штатів. Це бачення охоплює такі сфери, як ідентичність, пам'ять та майбутнє, екологічна стратегія та переосмислення ролі природи в місті, а також забезпечення комфорту мешканців та якості життя в міському середовищі на кожному етапі розвитку», – розповідає співзасновник Ro3kvit Фулко Трефферс.

Ключові виклики міста, на які відповідає проєкт Mariupol Reborn: повернення мешканців; екологічна ситуація; зцілення травми; робочі місця; стратегічна роль міста; покинуті квартири та будинки; визначення пріоритетів відновлення; інтеграція промислових зон у тканину міста.

Об'єднана урбан-візія - це один із найяскравіших нині прикладів ролі архітектури в постконфліктному відновленні, що базується на збереженні української культурної спадщини та проєктується за принципом людиноцентричності.

Реклама

«Ще у серпні 2022 року бізнеси Ріната Ахметова прийняли стратегічне рішення підтримати проєкт Mariupol Reborn у відбудові міста після деокупації. Ми не розуміли, коли це відбудеться, але точно знали, що громаді і команді, і нам, як інвестору в Маріуполь, потрібне бачення, як буде відбуватися відновлення. Головний принцип, від якого ми відштовхувалися, те що називається build back better. Мислення відбудови в якомусь іншому, кращому вигляді. Саме об'єднана урбан-візія створена архітекторами для того, щоб відповісти, що таке це «краще», – Наталія Ємченко, директорка з комунікацій SCM, членкиня наглядової ради ГО «Маріуполь.Реборн».

Окрім демонстрації досягнень у сфері архітектури, участь у подібних міжнародних заходах такого рівня - це можливість комунікувати українське питання, нагадувати світу про Маріуполь.

«Світ має пам’ятати і підтримувати місто, що героїчно тримало оборону 86 днів, а потому протягом трьох років окупації муніципалітет на чолі з мером Вадимом Бойченком і громада, яка переїхала до інших українських міст, об’єднали зусилля і створили унікальний продукт – «Урбаністичну візію відбудови міста» після деокупації. Це покроковий документ, що дасть можливість одразу після звільнення Маріуполя, втілювати проєкти, які розробили професійні архітекторські команди», — зазначив заступник мера Маріуполя Сергій Захаров.

Напрацювання об'єднаної урбан-візії Маріуполя після деокупації наразі лягли в основу навчальної програми Школи відновлення громад.

Реклама

Проєкт, заснований Асоціацією міст України та ГО «Маріуполь.Реборн», має на меті підготовку муніципальних менеджерів для періоду відновлення, що реалізується за підтримки Уряду Великої Британії в рамках програми UK International Development та Міжнародного республіканського інституту (IRI Ukraine) у партнерстві з Метінвест та SCM. Освітніми партнерами проєкту є Метінвест Політехніка та Національний університет «Києво-Могилянська Академія».

Нагадаємо, Biennale Architettura – міжнародна виставка архітектури, яка проводиться кожні два роки у Венеції. Країни-учасниці мають унікальну можливість у власних павільйонах презентувати свою архітектурну візію. Цьогорічна тема «Одне місце, одне рішення» має відповісти на питання: як архітектура має адаптуватися до сучасних викликів – екологічних, соціальних, урбаністичних.