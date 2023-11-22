На могилу Столипіна у Лаврі принесли квіти із "Z"-символікою (фото)

За словами журналіски Соні Кошкіної, особа, яка поклала квіти, точно знала, де розташовані камери відеоспостереження, і зробила все, щоб їх уникнути.

У Києво-Печерській лаврі на могилу політичного діяча часів Російської імперії Петра Столипіна невідомі поклали букет квітів з літерою "Z", яка стала символом окупантів під час повномасштабного вторгнення.

Про це повідомила українська журналістка Соня Кошкіна на своїй сторінці в Facebook і опублікувала відповідні фото.

"Фото номер один – могила Петра Столипіна в Лаврі. Того самого "самодєржца", українофоба, автора низки політичних репресій. Якого за всі його "діяння" таки застрели в Києві...

Одним словом, дуже "достойна" була людина. Настільки, що на надгробок в Верхній Лаврі (заповідник, який вже зачищено від московських попів) до цього часу іноді приносять квіти.

З "абсолютно випадковою" "Z-символікою на обгортці. Ну, не знайшлося інших обгорток", – зазначила Кошкіна.

Квіти на могилі Столипіна / Фото: Facebook/Соня Кошкіна

За її словами, особа, яка поклала квіти, точно знала, де розташовані камери відеоспостереження, і зробила все, щоб їх уникнути.

Квіти на могилі Столипіна / Фото: Facebook/Соня Кошкіна

У коментарях зауважили, що на обгортці – логотип голандського виробника та оптового постачальника квітів ZENTOO.

"Але дійсно, складаєтся враження, що упаковку ZENTOO явно вибирали з пiдтекстом", – пише Олександр Боровський.

Хто такий Петро Столипін і чому він похований у Києві

На території Києво-Печерської лаври біля Трапезного храму є могила російського політичного діяча Петра Столипіна, якого 1911 року під час замаху було вбито в Оперному театрі в Києві. Сам Столипін у заповіті розпорядився, щоб його поховали у тому місті, де він помре.

Могил Столипіна у Києві з вінком у кольорі російського "триколору". 2006 рік / Фото: Вікіпедія

Столипін був прем'єр-міністром Російської імперії у 1909-1911. Він проводив жорстку політику на укріплення самодержавства, обмежував права інших народів у Російській імперії. Зокрема, заборонив реєстрацію товариств та видавництв "інородців". До останніх були віднесені й українці.

Водночас Столипін активно заохочував українців переселятися до Сибіру і на Далекий Схід, обіцяючи великі земельні наділи. Таким чином він хотів заселети малолюдні регіони імперії і асимілювати українців на нових землях.

За його спробу запровадити аграрну реформу, деякі українські історики називають Столипіна "реформатором тюрми народів".

Раніше українські журналісти помітили у Дубаї яхту українського бізнесмена-втікача Костянтина Жеваго з величезними літерами "Z" на бортах.

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