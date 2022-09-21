На мості через Хаджибейський лиман перекриють рух для всіх видів транспорту: що відомо

Завтра, 22 вересня, від 9:00 до 18:00на мості через Хаджибейський лиман на автомобільній дорозі М-05 Київ - Одеса (км 447- км 448), буде тимчасово перекрито рух.

Зазначається, що руху будуть обмежувати упродовж кожної години на 30 хвилин для всіх видів транспорту. Робитимуть це через метрологічні випробуваннями системи моніторингу зважування-в-русі (WIM).

Про це повідомили у мерії Одеси.

Зазначається, що перекриття дорожнього руху буде виконуватись працівниками Патрульної поліції в Одеській області.

Крім того, тимчасове перекриття руху планується по полосах в обох напрямках:

23 вересня з 9:00 до 18:00;

24 вересня з 9:00 до 18:00.

Як повідомлялося, в Одесі 19 вересня кран в'їхав у маршрутку з пасажирами. ДТП сталася на проспекті Добровольського близько дев'ятої ранку.

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