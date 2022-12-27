На Мукачівщині турист зі Львова зірвався зі скелі: чим закінчився похід у гори (фото)

Туристів просять під час походів у гори уточнювати прогноз погоди і реєструвати маршрут у рятувальників.

У горах на Мукачівщині турист зірвався зі скелі. Йому надавали допомогу тамтешні рятувальники.

Про це розповіла пресслужба ДСНС.

Група з чотирьох людей піднялася на гору Високий камінь, що у межах Жденіївської тергромади. Під час спуску в тумані туристи повернули не в той бік.

Однак, один із туристів, 32-річний мешканець Львова, зірвався з кам’янистої місцевості в ущелину й зачепився за дерево. На місце викликали рятувальників.

Фахівці зняли постраждалого з дерева за допомогою мотузок і спустили його донизу. Після чого чоловіка супроводили до с. Підполоззя.

Медичної допомоги чоловік не потребував.

"Пам’ятайте, що краса гір одночасно чаруюча та небезпечна! Тож перед тим, як вирушати у мандрівку уточніть прогноз погоди, зареєструйте маршрут у рятувальників та завантажте застосунок “Порятунок у горах”, - закликають у ДСНС.

Як повідомлялося, від 25 грудня прикордонники України та Румунії на Закарпатті розшукують чотирьох чоловіків, які загубилися у горах.

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