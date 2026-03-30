На Миколаївщині 16-річна дівчина померла після операції на апендицит: як покарають лікарів
У Миколаєві, у лікарні померла 16-річна дівчина, якій діагностували сепсис після операції.
У Вознесенську на Миколаївщині після операції на апендицит померла 16-річна дівчина
Про це повідомляють поліція і прокуратура Миколаївської області.
За словам правоохоронців, 14 березня 16-річну дівчину госпіталізували до Вознесенської міської лікарні. Там їй провели оперативне втручання з видалення апендициту. Згодом стан юної пацієнтки різко погіршився, і її терміново госпіталізували до обласної дитячої лікарні, де їй діагностували сепсис.
Після обстеження лікарі діагностували у дівчини важке ускладнення та провели повторне оперативне втручання. Далі неповнолітня впала у кому. Майже два тижні медики боролися за життя дівчини, однак врятувати її не вдалось. На жаль, 28 березня неповнолітня померла, не приходячи до тями.
Нині слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітній.
Медикам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.
