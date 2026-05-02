На Миколаївщині батько зґвалтував рідну доньку

Чоловіка затримано

У Миколаївській області повідомлено про підозру 40-річному батькові, який зґвалтував рідну 20-річну доньку.

Про це повідомили у прокуратурі.

За даними слідства, підозрюваний увечері, 28 квітня, 2026 року застосував фізичну силу до своєї доньки та зґвалтував її.

Його затримано в порядку ст. 208 КПК України. Тепер чоловікові загрожує покарання — позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

