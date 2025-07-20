На Миколаївщині через недопалок загинула жінка: подробиці трагедії

Пожежа / © ДСНС

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На Миколаївщині трагічно загинула 84-річна жінка внаслідок масштабної пожежі, яку спричинив звичайний недопалок. Вогонь миттєво охопив суху траву, а згодом перекинувся на господарські будівлі та житловий будинок, у якому мешкала жінка.

Про це повідомили ДСНС України.

Спробу врятувати матір зробила її донька, 1970 року народження, однак безуспішно. Вона зазнала опіків рук і була госпіталізована.

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© ДСНС

Полум’я охопило площу понад 300 квадратних метрів. Ліквідувати пожежу прибули рятувальники ДСНС. На місці працювали поліцейські та офіцер громади, які з’ясовують обставини трагедії.

© ДСНС

Фахівці вкотре наголошують: навіть один недопалок у спеку може мати смертельні наслідки.

Нагадаємо, 19 липняу Голосіївському районі Києва працівник прокуратури збив жінку та втік з місця аварії. Тоді повідомлялося, що потерпіла лишилася живою, але отримала травми.

Проте згодом стало відомо, що вона померла.

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