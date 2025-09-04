ТСН у соціальних мережах

231
1 хв

На Миколаївщині чоловік підпалив майно брата, застрелив племінника і скоїв самогубство

У Миколаївській області брати не поділили майно. Сварка обернулася жахливою трагедією.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
На місці трагедії

На місці трагедії / © ГУНП в Миколаївській області

На Миколаївщині після сварки через спадок 60-річний чоловік підпалив майно брата, а потім застрелив його сина та наклав на себе руки.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Правоохоронці встановили, що трагічні події сталися через поділ сімейного майна.

«На тлі конфлікту між братами один із них приїхав до ангару іншого та підпалив його сільськогосподарську техніку. У цей момент зловмисника побачив його племінник, який намагався зупинити дядька. Проте чоловік дістав зброю та вистрілив у 27-річного чоловіка, після чого застрелив і себе», — йдеться у повідомленні відомства.

Чоловік підпалив майно брата / © ГУНП в Миколаївській області

Чоловік підпалив майно брата / © ГУНП в Миколаївській області

Внаслідок отриманих поранень 27-річний чоловік та 60-річний фігурант загинули на місці події.

Слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство», ч. 2 ст. 194 КК України «Умисне пошкодження майна шляхом підпалу» та ст. 115 КК України (самогубство).

Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, на Рівненщині під час сварки п’яний молодший брат завдав старшому не менше п’яти ударів ногами та кулаками по тулубу, від отриманих травм потерпілий наступного дня помер.

