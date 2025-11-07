На Миколаївщині чоловік збив та сховав пішохода, який потім помер

Чоловік, якого збили, помер / © iStock

У Миколаївській області водій автівки «ВАЗ 21101» наїхав на 62-річного пішохода, після чого помістив потерпілого до авто та завіз до будинку, де останній тимчасово проживав, намагаючись таким чином приховати злочин.

Про випадок повідомили у поліції регіону.

«Керманич автомобіля „ВАЗ“ скоїв наїзд на 62-річного чоловіка, щоб приховати факт ДТП, відвіз потерпілого до місця його тимчасового проживання, де залишив без надання медичної допомоги. Наступного дня від отриманих тілесних ушкоджень постраждалий помер», — йдеться у повідомленні.

Згодом до відділення поліції надійшло повідомлення від мешканця Арбузинської громади про те, що у сусідському будинку виявлено тіло чоловіка.

За попереднім висновком, смерть чоловіка настала від отриманих тілесних ушкоджень внаслідок ДТП.

За скоєне водієві загрожує до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, на Прикарпатті водій збив двох осіб — вони померли від отриманих травм.