Укрaїнa
482
1 хв

На Миколаївщині перекинувся рейсовий автобус - є загиблі

У аварії загинуло троє осіб, серед них 17-річна дівчина. Поліція з’ясовує всі причини та обставини ДТП.

Анастасія Павленко
На місці ДТП

На місці ДТП / © ГУНП в Миколаївській області

У Миколаївської області сталася смертельна ДТП. На трасі перекинувся рейсовий мікроавтобус з пасажирами — троє осіб загинули.

Про це повідомляє пресслужба обласної Національної поліції.

«Уночі, 31 серпня, на перетині автодороги Н-11 „Дніпро-Миколаїв“ і залізничної колії сталась дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса Volkswagen Crafter. Водій якого здійснював регулярні пасажирські перевезення», — йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, в транспортному засобі перебувало 18 осіб. Від отриманих травм на місці події загинули 17-річна дівчина та чоловік старшого віку. Ще одна пасажирка 66 років померла у медзакладі.

Інших пасажирів, серед яких малолітні діти, бригади швидкої медичної допомоги доправили до лікарні.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії.

Раніше повідомлялося, що на Кіровоградщині зіткнулися мікроавтобус та автобус — шестеро загиблих. Серед жертв є дитина.

