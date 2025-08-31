- Дата публікації
На Миколаївщині перекинувся рейсовий автобус - є загиблі
У аварії загинуло троє осіб, серед них 17-річна дівчина. Поліція з’ясовує всі причини та обставини ДТП.
У Миколаївської області сталася смертельна ДТП. На трасі перекинувся рейсовий мікроавтобус з пасажирами — троє осіб загинули.
Про це повідомляє пресслужба обласної Національної поліції.
«Уночі, 31 серпня, на перетині автодороги Н-11 „Дніпро-Миколаїв“ і залізничної колії сталась дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса Volkswagen Crafter. Водій якого здійснював регулярні пасажирські перевезення», — йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, в транспортному засобі перебувало 18 осіб. Від отриманих травм на місці події загинули 17-річна дівчина та чоловік старшого віку. Ще одна пасажирка 66 років померла у медзакладі.
Інших пасажирів, серед яких малолітні діти, бригади швидкої медичної допомоги доправили до лікарні.
Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії.
