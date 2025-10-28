- Дата публікації
На Миколаївщині росіяни атакували дитсадок і школу: які наслідки
Російські війська 27 жовтня обстріляли Миколаївську область, через що в селі Дмитрівка було пошкоджено дитсадок, школу, приватний будинок та лінію електромереж.
Про це повідомила Миколаївська обласна державна адміністрація.
Російські окупанти протягом 27 жовтня ворог вісім разів атакували FPV-дронами Очаківську та Галицинівську громади Миколаївської області. Окрім того, загарбники завдали артилерійського удару по Куцурубській громаді.
Через ворожий обстріл у Дмитрівуі було пошкоджено дитсадок, школу, приватний будинок та лінію електромереж. Сталося відключення світла, але станом на зараз усіх споживачів уже заживлено.
Минулося без постраждалих.