ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
13
Час на прочитання
1 хв

На Миколаївщині росіяни атакували дитсадок і школу: які наслідки

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Російська артилерія

Російська артилерія / © pikabu.ru

Російські війська 27 жовтня обстріляли Миколаївську область, через що в селі Дмитрівка було пошкоджено дитсадок, школу, приватний будинок та лінію електромереж.

Про це повідомила Миколаївська обласна державна адміністрація.

Російські окупанти протягом 27 жовтня ворог вісім разів атакували FPV-дронами Очаківську та Галицинівську громади Миколаївської області. Окрім того, загарбники завдали артилерійського удару по Куцурубській громаді.

Через ворожий обстріл у Дмитрівуі було пошкоджено дитсадок, школу, приватний будинок та лінію електромереж. Сталося відключення світла, але станом на зараз усіх споживачів уже заживлено.

Минулося без постраждалих.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
13
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie