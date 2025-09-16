На Миколаївщині росіяни вбили водія трактора під час роботи в полі

Дрон / © ТСН.ua

Декілька годин тому російські війська завдали удару по території фермерського господарства у Чорноморській громаді Миколаївської області. Під час атаки загинув водій трактора, який працював у полі.

За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, це була навмисна атака проти цивільних: окупанти свідомо розуміли, куди саме б’ють.

«Це була цілеспрямована атака по цивільним, мразоти точно розуміли, куди б’ють», — наголосив він.

Наразі на місці події працюють оперативні служби.

Ще одна трагедія на Миколаївщині підтверджує, що російська армія свідомо продовжує обирати своїми цілями мирних жителів та цивільну інфраструктуру.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області в ніч проти 9 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.