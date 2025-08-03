На Миколаївщині сталася бійка між співробітниками ТЦК та цивільними: що кажуть у поліції

Співробітники ТЦК

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У селищі Бузьке Вознесенського району на Миколаївщині у неділю, 3 серпня, близько 10:00 невідомі особи здійснили напад на військовослужбовців ТЦК та СП, які спільно зі співробітником поліції здійснювали заходи з оповіщення громадян про мобілізацію.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

За попередньою інформацією, на одній із вулиць селища військовослужбовці підійшли до місцевого мешканця з метою перевірки документів. Натомість чоловік почав тікати і забіг до місцевої крамниці. Згодом він вийшов і виник конфлікт з військовослужбовцями, до якого долучилися ще двоє місцевих жителів. У результаті чоловіки палицями нанесли тілесні ушкодження одному з військових ТЦК та пошкодили авто.

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«З метою самозахисту, військовослужбовець здійснив постріл із пристрою для відстрілу набоїв несмертельної дії (травматичного пістолета) та травмував одного із нападників у ногу. За вказаним фактом дізнавачі Вознесенського райуправління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України „Умисне легке тілесне ушкодження“, — йдеться у повідомленні поліції.

Також за фактом нанесення тілесних ушкоджень військовослужбовцю, слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок». Санкція статті передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі.

Наразі триває перевірка та першочергові слідчі дії.

Раніше повідомлялося про те, що цивільні з битами і трубами напали на співробітників ТЦК на Миколаївщині.

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