На Миколаївщині староста застрелив свою помічницю прямо на роботі: деталі моторошного вбивства

У Миколаївській області староста одного із сіл під час конфлікту застрелив свою помічницю просто на робочому місці. Чоловіка затримано, триває слідство.

Кирило Шостак
У Миколаївській області староста одного із сіл під час конфлікту застрелив свою помічницю просто на робочому місці / © pixabay.com

У Миколаївській області староста одного із сіл під час конфлікту застрелив свою помічницю просто на робочому місці / © pixabay.com

У Миколаївській області правоохоронці встановлюють обставини вбивства жінки, яке сталося в одному із сіл Баштанського району.

За попередніми даними поліції, староста села під час конфлікту в приміщенні старостату здійснив постріл у свою помічницю. Від отриманих поранень жінка загинула на місці.

На місце події оперативно прибули керівництво поліції, слідчо-оперативна група, оперативники районного відділу, слідчі обласного управління, експерти-криміналісти та працівники карного розшуку.

Чоловіка затримали у процесуальному порядку. У нього вилучили знаряддя злочину — мисливську рушницю.

Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії.

Нагадаємо, раніше на Київщині в місті Ірпінь 52-річний чоловік застрелив свою 11-річну доньку, після чого вкоротив собі віку.

На Львівщині в селі Станіславчик чоловік застрелив власних дітей — 13-річного Степана та 15-річну Діану, а потім, ймовірно, покінчив із собою. Попередньою причиною трагедії правоохоронці називають ревнощі та страх, щоб діти «не дісталися нікому».

