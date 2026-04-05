На Миколаївщині трагічно загинув 3-річний хлопчик, доки його батько випивав

Чоловіка затримано

У селі Мигіївської громади 33-річний батько залишив дитину без нагляду в будинку, а сам у цей час вживав алкоголь на подвір’ї.

Про це повідомляє поліція Миколаївщини.

До Первомайського райвідділу поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що в одному з житлових будинків вони констатували смерть трирічного хлопчика.

«Під час огляду помешкання в одній із кімнат правоохоронці виявили тіло дитини, обгорілу стіну та зітлілий матрац дивана. Судово-медичний експерт під час огляду тіла не виявив зовнішніх ознак насильницької смерті», — йдеться у повідомленні.

Слідчі встановили, що чоловік залишив трирічного сина самого в будинку, а сам на території домоволодіння вживав спиртні напої. Про подію медиків повідомили бабуся та дідусь загиблого хлопчика.

За попередніми висновками, дитина померла внаслідок отруєння чадним газом.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, у місті Тлумач на Івано-Франківщині сталася смертельна подія за участю дитини. На об’єкті енергетичної інфраструктури було виявлено тіло неповнолітнього.