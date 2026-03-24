На Миколаївщині військовий поштою відправив дружині посилку з вибухівкою: жінка загинула, поранені діти

Трагедія у Первомайську: жінка загинула, діти поранені через вибуховий пристрій у посилці

У Первомайську на Миколаївщині чоловік відправив дружині посилку з вибухівкою. Жінка загинула, а двоє малолітніх дітей були поранені.

Про це передають обласні прокуратура і поліція.

Військовий виготовив саморобний вибуховий пристрій, замаскований під електронну сигарету. Пристрій він поклав до посилки разом із продуктами харчування та надіслав потерпілій через пошту, розраховуючи, що вона скористається цим предметом.

Жінка отримала посилку і дійсно спробувала використати «сигарету». Стався вибух, унаслідок якого вона загинула на місці події.

Також отримали травми його півторарічна донька та шестирічний син. Півторарічну доньку загиблої з уламковими пораненнями обличчя і тулуба та шестирічного сина медики госпіталізували. Наразі життю дітей нічого не загрожує, вони перебувають під наглядом лікарів.

Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

