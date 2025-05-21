На Миколаївщині загинула трирічна дитина внаслідок вибуху гранати у дворі будинку

Граната / © Вікіпедія

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У селі Комісарівка на Миколаївщині сталася трагедія — у дворі приватного будинку вибухнула граната. У результаті інциденту загинув трирічний хлопчик, а жінка зазнала тяжких тілесних ушкоджень.

Про подію стало відомо увечері 20 травня, коли на лінію 102 надійшло повідомлення про вибух. Про це повідомив відділ комунікації поліції Миколаївської області.

На місце оперативно прибули екстрені служби, слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

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Поліцейські з’ясували, що вибух стався просто на території двору приватного обійстя. На жаль, дитина померла на місці, а жінку було госпіталізовано з численними пораненнями.

Наразі на місці працюють вибухотехніки, криміналісти та оперативники, які збирають докази й опитують свідків.

Правоохоронці ведуть слідство, щоб встановити точні причини та обставини вибуху.

Нагадаємо, у Миколаєві чоловік скоїв самогубство — підірвав себе гранатою.

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