На Мирноградському напрямку росіяни підбираються до Родинського — оглядач

Російські військові / © Associated Press

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На Мирноградському напрямку росіяни підбираються до Родинського.

Про це інформує 17 липня 2025 року військовий оглядач Богдан Мирошников.

Все відбулося занадто швидко, і тепер ворог фактично на околицях міста.

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Тепер це вже створює величезні проблеми для оборони всієї Покровсько-Мирноградської агломерації.

А якщо врахувати, що ворог вже на околицях Новоекономічного, то ситуацію можна описати як критична.

Там просідання буквально всюди — і на півдні в районі с. Шевченко, і на південному заході в районі Котлиного-Удачного.

Ворог постійно "перемикається" між основними ділянками наступу, і змушує українських військових тільки реагувати. Поки ініціатива повністю за ворогом - ми тільки реагувати, причому постфактум, і можемо.

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Спочатку вони наступали на Торецькому напрямку, там їх призупинили.

Потім була Сумщина. Там також вдалося призупинити.

І тепер ворог знову, як і влітку-восени 2024, спрямував основні зусилля на покровський напрямок.

У всіх цих діях від торецького напрямку до покровського та Сумщини та Харківщини, українські військові постійно туди-сюди перекидали сили. А воно "рвалося" далі.

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Нагадаємо, росіяни атакували Самар на Дніпропетровщині. У неділю, 13 липня, там пролунали вибухи. Під удар ворожих дронів потрапила інфраструктура міста.