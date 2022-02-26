На напрямкок Енергодар - Запоріжжя висувається передовий підрозділ ворога - Арестович

Про цю проблему у ЗСУ знають.

Проблема на напрямку Енергодар - Запоріжжя. Туди висувається передовий підрозділ ворога.

Про це повідомив на брифінгу в суботу, 26 лютого, радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Але ми знаємо про цю проблему, працюємо з нею. І, звісно, нікуди вони не пройдуть. Там їх "отметелять" як завжди і як добре це роблять Збройні Сили України", - сказав він.