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На напрямкок Енергодар - Запоріжжя висувається передовий підрозділ ворога - Арестович

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Про цю проблему у ЗСУ знають.

Проблема на напрямку Енергодар - Запоріжжя. Туди висувається передовий підрозділ ворога.

Про це повідомив на брифінгу в суботу, 26 лютого, радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Але ми знаємо про цю проблему, працюємо з нею. І, звісно, нікуди вони не пройдуть. Там їх "отметелять" як завжди і як добре це роблять Збройні Сили України", - сказав він. 

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