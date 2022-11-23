На напрямку Сватове-Кремінна - ініціатива на боці ЗСУ, а Білогорівку атакують російські "зеки" - Гайдай про ситуацію на Луганщині

На Луганщині тривають активні бойові дії в напрямку Кремінної-Сватового.
На Луганщині особливо напружена ситуація в районі Кремінної-Сватового. Окупанти невпинно атакують Білогорівку.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, окупанти постійно намагаються прорвати лінію оборони Сил оборони в районі Білогорівки. Вони постійно йдуть на штрум, а українські захисники відбивають атаки.
"Дуже багато людей туди нагнали, здебільшого "зеки". Орієнтовно на ділянці Білогорівка-Бахмут близько 2 тисяч окупантів", - говорить Гайдай.
За його словами, на напрямку Сватове-Кремінна ініціатива на боці України. ЗСУ потроху просуваються.
"На Луганщині досі зберігається несприятлива погода, через що українські захисники не можуть рухатися швидко. Але є і "плюси" - орки теж не можуть наступати технікою на Білогорівку. Чекаємо на морози, тоді "деокупаційні справи" підуть швидше", - зазначив Гайдай.
Нагадаємо, що на Луганщині російські окупанти мобілізували майже всіх чоловіків у селах навколо Довжанська. так. у селищі Хмельницький всіх чоловіків вивезли впродовж дня. а тих хто намагався сховатися у родичів, знайшли завдяки допомозі "представників" сільських та селищних рад.
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