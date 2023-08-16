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На нараді Зеленського з військовими на Запоріжжі був присутній чотирилапий агент (фото)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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На нараді Зеленського з військовими на Запоріжжі був присутній чотирилапий агент (фото)

На нараду президента Зеленського з військовими з'явився "кіт-розвідник" / Фото: Telegram / Андрій Єрмак

Голова Офісу президента опублікував фото "кота-розвідника".

На нараді президента України Володимира Зеленського з військовим командуванням у Запорізькій області у вівторок, 15 серпня, був присутній “чотирилапий розвідник”.

Про це жартома повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, опублікувавши відповідне фото у своєму Telegram-каналі.

На опублікованому фото видно, що просто на підлозі поруч із президентом, який веде розмову з військовими, розлігся сірий кіт.

Поява кота на нараді викликала у Володимира Зеленського посмішку. Судячи із нашийника, чотирилапий є вихованцем тутешніх військових.

“Кіт-розвідник після секретного завдання”, - підписав фото Єрмак.

Раніше повідомлялося, що президент Зеленський 15 серпня відвідав Запорізьку область. Тут він обговорив найбільш проблемні питання з військовим командуванням і заслухав доповідь про перебіг бойових дій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у понеділок, 14 серпня, побував у Донецькій області та зустрівся з військовими, які воюють на передовій.

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Дата публікації
Перегляди
989
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