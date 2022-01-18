На нас чекає масова захворюваність на "Омікрон": Комаровський назвав ліки, які мають бути в домашній аптечці

На нас чекає масова захворюваність на "Омікрон": Комаровський назвав ліки, які мають бути в домашній аптечці

Важливим елементом профілактики для захисту від COVID-штаму "Омікрон" є хороша вентиляція в приміщенні.

Попереду на українців чекає масова захворюваність на штам "Омікрон". Врятують не маски, а респіратори N 95, вентиляція приміщень та вакцинація.

Про це розповів відомий педіатр, кандидат медичних наук Євген Комаровський в ефірі "Україна 24".

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За його словами, як засіб захисту від "Омікрону" працюють респіратори N95 FFP2. Натомість звичайні медичні маски не є дієвими.

"Що ще можна робити – триматися від людей подалі. Максимально провітрювати приміщення, якщо ви ходите в офіси, водите дітей у дитячі садки, школи і т. д, потрібно контролювати провітрювання. Якщо не розумієте, є в приміщенні нормальна вентиляція чи ні – то скидаєтеся і купуєте датчик СО2 , він коштує близько 2000 грн", - порадив він.

Крім того, Комаровський рекомендує продумати план дій у разі зараження. Він радить перевірити, чи є в будинку запас ліків, бо можна захворіти всією сім'єю і потім довго не виходити з дому.

"Тому вдома мають бути – ібупрофен, парацетамол, краплі у ніс, достатню кількість питної води. Оскільки основний спосіб лікування "ковіду" та вірусів загалом – це вживати багато рідини", - уточнив він.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, медична система України готується до чергового навантаження через потенційний спалах нового штаму коронавірусу "Омікрон".

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