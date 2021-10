На наступному саміті Україна може підписати "промисловий безвіз" з ЄС - Зеленський

Ця угода у разі підписання дасть широкі можливості для малого та середнього бізнесу, який зможе реалізовувати свій товар на ринках Євросоюзу.

Президент Україні Володимир Зеленський заявив, вже на наступному саміті "Україна – ЄС" може бути підписаний "промисловий безвіз" з Євросоюзом.

Про це він заявив 12 жовтня під час саміту "Україна – ЄС".

"Впевнений, є рух до дуже важливої для України угоди про "промисловий безвіз". Вже на наступному саміті "Україна – ЄС" ми прагнемо підписати цю угоду", - заявив президент України.

Варто зазначити, що "промисловий безвіз" — це Угода про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of industrial products, ACAA), можливість підписання якої передбачено Угодою про асоціацію з ЄС. Угода АСАА - це визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейській, що дозволило б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС у пошуках офіційного представника (резидента ЄС), який може отримати цей сертифікат.

Тобто, продукція, яка вироблена в Україні, якщо вона потрапляє на ринок ЄС - потребує повторної сертифікації, але з "промисловим безвізом" все відбуватиметься набагато простіше. Українські виробники та експортери зможуть маркувати свою продукцію європейським знаком відповідності (СЕ) та вільно продавати її на ринку ЄС без додаткової сертифікації.

Нагадаємо, що під час цьогорічного саміту 12 жовтня у Києві Україна та Євросоюз підписали угоду про спільний авіаційний простір. Ця угода відкриє ринок повітряного транспорту, пропонуючи нові можливості як для споживачів, так і для операторів. Зокрема, вона сприятиме здешевленню авіаквитків та розширенню географії подорожей.

