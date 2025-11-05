- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 564
- Час на прочитання
- 2 хв
На небі зійшов Бобровий супермісяць: що відомо про це явище (фото)
Езотерики трактують Бобровий місяць як сприятливий момент для укріплення особистого простору.
У ніч проти 5 листопада 2025 року українці спостерігають Бобровий супермісяць — яскраву повню, яка здається більшою і світлішою через близьке розташування Місяця до Землі.
Про це свідчать світлини, які викладають користувачі соцмереж.
За даними астрономів, супутник наблизився до нашої планети на 356980 км — майже на 30 тисяч кілометрів ближче, ніж зазвичай. У такому положенні Місяць може видаватися до 14% більшим і на 30% яскравішим, ніж у найвіддаленішій точці своєї орбіти. Явище добре помітне неозброєним оком за ясної погоди, а жителі українських міст активно публікують світлини супермісяця.
Назва «Бобровий» походить з північноамериканських традицій: у цей час бобри готували свої хатки до зими, тому повня символізувала підготовку, зміцнення житла і накопичення ресурсів.
Астрономи зазначають, що вплив супермісяця на людей обмежений — явище може трохи посилювати припливи й відпливи та впливати на біоритми, зокрема на сон і рівень тривожності. Лікарі радять під час повні уникати перевтоми, обмежити стимулювальні напої та більше відпочивати. Найяскравіша фаза спостерігалася після 20:00 за київським часом.
Тим часом астрологи наголошують, що повня відбулася у знаку Тельця. Вони вважають, що це період, коли люди можуть відчувати потребу «заземлитися», зосередитися на фінансовій стабільності, комфорті та безпеці.
Езотерики трактують Бобровий місяць як сприятливий момент для укріплення особистого простору, наведення ладу вдома, очищення і практик, які допомагають заспокоїтися та створити теплу атмосферу.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, Бобровий супермісяць ще називають Листопадовою повнею або Бобровою повнею. Яскраве й величне явище стало приводом для тисяч українців помилуватися красою нічного неба та зафіксувати її на фото. Ця повня не лише стане найбільшою і найяскравішою 2025 року, а й матиме глибокий символізм — час підбиття підсумків і підготовки до нового етапу.