На небі зійшов Бобровий супермісяць: що відомо про це явище (фото)

Повня 5 листопада / © Associated Press

У ніч проти 5 листопада 2025 року українці спостерігають Бобровий супермісяць — яскраву повню, яка здається більшою і світлішою через близьке розташування Місяця до Землі.

Про це свідчать світлини, які викладають користувачі соцмереж.

За даними астрономів, супутник наблизився до нашої планети на 356980 км — майже на 30 тисяч кілометрів ближче, ніж зазвичай. У такому положенні Місяць може видаватися до 14% більшим і на 30% яскравішим, ніж у найвіддаленішій точці своєї орбіти. Явище добре помітне неозброєним оком за ясної погоди, а жителі українських міст активно публікують світлини супермісяця.

Бобровий місяць / © Фото з відкритих джерел

Назва «Бобровий» походить з північноамериканських традицій: у цей час бобри готували свої хатки до зими, тому повня символізувала підготовку, зміцнення житла і накопичення ресурсів.

Повня 5 листопада / © Фото з відкритих джерел

Астрономи зазначають, що вплив супермісяця на людей обмежений — явище може трохи посилювати припливи й відпливи та впливати на біоритми, зокрема на сон і рівень тривожності. Лікарі радять під час повні уникати перевтоми, обмежити стимулювальні напої та більше відпочивати. Найяскравіша фаза спостерігалася після 20:00 за київським часом.

Бобровий місяць / © Фото з відкритих джерел

Тим часом астрологи наголошують, що повня відбулася у знаку Тельця. Вони вважають, що це період, коли люди можуть відчувати потребу «заземлитися», зосередитися на фінансовій стабільності, комфорті та безпеці.

Повня 5 листопада / © Фото з відкритих джерел

Езотерики трактують Бобровий місяць як сприятливий момент для укріплення особистого простору, наведення ладу вдома, очищення і практик, які допомагають заспокоїтися та створити теплу атмосферу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Бобровий місяць / © Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, Бобровий супермісяць ще називають Листопадовою повнею або Бобровою повнею. Яскраве й величне явище стало приводом для тисяч українців помилуватися красою нічного неба та зафіксувати її на фото. Ця повня не лише стане найбільшою і найяскравішою 2025 року, а й матиме глибокий символізм — час підбиття підсумків і підготовки до нового етапу.