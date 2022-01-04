На "Нікопольському заводі феросплавів" ввели в експлуатацію систему очищення повітря

Запущена в грудні установка з очищення повітря - не останній екологічний об'єкт на заводі

Наприкінці 2021 року в агломераційному цеху "Нікопольського заводу феросплавів" ввели в експлуатацію новий газоаспіраційний комплекс, який очищує повітря від забруднень, що створюються в процесі виробництва.

Як повідомили в прес-службі підприємства, фактична вартість будівництва газоаспіраційної станції склала 315 мільйонів гривень. Роботи з реалізації проекту виконували українські проектувальники, підрядники та постачальники.

Новий екологічний комплекс дозволяє знизити викиди в цілому до 20 тисяч тонн пилу на рік або на 55 тонн на добу. А оскільки вловлений пил містить марганець, він повертається у виробництво. Загальна кількість вторинної сировини, яка вловлюється комплексом і повертається у виробництво - до 22500 тонн на рік.

При цьому, дані про запиленість повітря в онлайн-режимі передаються в обласну екологічну інспекцію.

"Для нас введення в експлуатацію чергового екологічного об'єкта - важливий момент. Тому що ми робимо внесок в екологію підприємства, міста, та й країни загалом. За останні 20 із гаком років ми побудували 15 газоаспіраційних систем, а за весь час існування підприємства - 25 установок було побудовано та реконструйовано на НЗФ. Їхня загальна продуктивність 10 млн. кубометрів на годину газів, що очищаються. А всього на підприємстві зараз працює 50 тис. рукавних фільтрів, які відводять забруднену пилоповітряну суміш від робочих місць", - зазначив генеральний директор НЗФ Володимир Куцин.

За словами директора з капітального будівництва підприємства Олега Камбарова, запущена в грудні установка з очищення повітря - не останній екологічний об'єкт на заводі, оскільки вже почався перший етап підготовки проекту будівництва ще одного такого комплексу.

"Нова газоаспіраційна установка буде технологічною та аспіраційною. Вона буде цікавішою в плані інженерних рішень. З уведенням в експлуатацію цього об'єкта будуть повністю вирішені екологічні проблеми, які тяжіють над агломераційним цехом і заводом. Тобто ми повністю завершимо екологічну програму по підприємству. Які б екологічні вимоги не стояли перед заводом, ми обов'язково їх будемо виконувати. Для цього у нас є всі необхідні ресурси", - підкреслив Камбаров.