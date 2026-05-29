Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 29 травня

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 29 травня / © unsplash.com

На носі літо, а до України сунуть ще сильніша холодрига та “розгул” негоди: синоптики попередили, коли і де буде небезпечно

Синоптики прогнозують затяжні дощі майже по всій Україні на п’ятницю, 29 травня.

До кінця травня в Україні утримається дощова погода, а потепління прийде лише з початком літа.

Зокрема, найближчими днями в Україні збережеться прохолодна погода, а в п’ятницю, 29 травня, практично всю країну накриють дощі, прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.

Вдень термометри показуватимуть скромні +13…+17 градусів тепла. Дещо комфортнішою ситуація буде на півдні та в Закарпатській області, де повітря прогріється до +17…+20 градусів вище нуля.

Уночі температура суттєво знизиться — до +4…+11 градусів, тож зранку знадобиться тепліший одяг. Крім того, дискомфорту додаватиме рвучкий північно-західний вітер.

За словами Наталки Діденко, повернення справжнього літнього тепла варто чекати вже з перших чисел червня.

Як зазначив керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань, в Україні стало прохолодніше та вітряно через малорухомий циклон з північного сходу, який приніс скандинавське повітря,

Для прикладу, 28 травня в Черкасах лише за дві години температура впала з +16 до +11 і продовжує знижуватися. А минулої ночі (27 травня) в Баришівці на Київщині на ґрунті вже зафіксували -1 градус заморозку.

«Пік холоду на Черкащині прогнозуємо завтра (29 травня — Ред.) та у суботу, 29-30 травня. Вночі лише 4-9° тепла, вдень помірно прохолодні 12-17°. Високе весняне сонце активізує конвективні процеси, а це — грози та пов’язані з ними небезпечні явища: град і поривчастий вітер 15-20 м/с», — попередив Постригань.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 29 травня погоду в країні визначатиме поле зниженого тиску, яке принесе холодну та вологу повітряну масу з півночі Європи. Очікується хмарна погода з короткочасними проясненнями. Якщо ніч пройде без опадів, то вдень атмосферні фронти спричинять короткочасні дощі майже в усіх регіонах, окрім західних областей. У південній частині країни подекуди прогримлять грози.

Північно-західний вітер матиме швидкість 7–12 м/с, проте вдень на Правобережжі, зокрема у західних областях (за винятком Закарпаття), а також на Житомирщині, Вінниччині та Одещині, пориви посиляться до 15–20 м/с. На цей день синоптики прогнозують нічну температуру в межах +4…+10 градусів тепла, а денну — від +13 до +18 градусів тепла.

Погода в Україні 29 травня / © Укргідрометцентр

Через негоду оголошено перший рівень небезпечності, оскільки такі погодні умови можуть ускладнити рух транспорту та роботу комунальних, енергетичних і будівельних підприємств.

Синоптики попережають про негоду в Україні 29 травня / © Укргідрометцентр

