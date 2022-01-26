На новітній українській артустановці випробували “натівські” снаряди: б’ють на понад 40 км (відео)

На новітній українській артустановці випробували “натівські” снаряди: б’ють на понад 40 км (відео)

САУ "Богдана" здійснила 450 пострілів, перевищивши проєктовану дальність стрільби.

На полігоні Збройних Сил України "Алібей" в Одеській області під час випробувань самохідної артилерійської установки (САУ) "Богдана" було здійснено 450 пострілів на дальність 42 км.

Про це повідомляє в середу, 26 січня, видання Defense Express, опублікувавши відповідне відео.

Розробники новітньої САУ “Богдана” із Краматорського заводу важкого верстатобудування проєктували дальність пострілу звичайним снарядом до 40 км. Під час випробувань на практиці доведена можливість стрільби на 42 км без використання активно-реактивного снаряду.

У виданні зазначили, що під час випробувань використовувалися “натівські” снаряди калібру 155-мм - турецького та чеського виробництва. Застосовувалися, зокрема, далекобійні снаряди з поліпшеною аеродинамікою.

Після завершення випробувань САУ “Богдана” може поповнити арсенал Збройних сил України ще цього року.

Нагадаємо, 25 січня у Львівській області розпочались військові навчання із застосування нових протитанкових ракетних комплексів NLAW, які передала Велика Британія. Навчання проводять інструктори британської місії Orbital.

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