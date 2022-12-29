На новорічні свята "Укрзалізниця" запустила додаткові потяги з Києва до Харкова: графік

Додаткові потяги призначили на рейси №104 Київ - Харків та №103 Харків - Київ.
Перед новорічними святами "Укрзалізниця" призначила додаткові потяги з Києва до Харкова. Рейси відбудуться 30 грудня.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Додаткові потяги призначили на рейси №104 Київ - Харків та №103 Харків - Київ на п'ятницю, 30 грудня.
Потяг №104 відправиться з Києва 30 грудня о 9:40. До Харкова він прибуде о 17:15. З Харкова рейс №103 відправиться 30 грудня о 10:48. На столичний вокзал прибуде о 18:41.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" повернула "Буковельський експрес", який відправлятиметься зі Львова. Він буде проходити через Ходорів, Галич, Івано-Франківськ, Надвірну, Делятин, Яремче, Микуличин, Татарів-Буковель, Ворохту, Вороненко та Лазещину.
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