На новоствореному телеканалі Ukraine World News покажуть мультсеріал, в якому вбивають Путіна

Про це йдеться в повідомленні телеканалу.

Мультсеріал «20 Майклів» створений сценаристом Валерієм Жидковим та мультиплікаторами Творчого Об'єднання «Видиво».

Нагадаємо, Валерій Жидков – один із авторів студії «Квартал 95».

В основі сюжету мультсеріалу – гіпотеза про те, що у кожного з нас на планеті є абсолютний двійник, а в когось і не один. Вчені знайшли спосіб пересуватися між тілами таких копій.

В одній із серій головний герой скористається нагодою та вб’є російського диктатора Путіна, проламавши йому черепну коробку. Не обійдеться й без двійників.

В іншій серії, творці посміються над роздвоєнням особистості Ілона Маска, який то підтримує Україну, надаючи нам Starlink, то несе абсолютну нісенітницю на користь російській пропаганді. В мультфільмі таку дивну поведінку Маска прояснено – його викрали інопланетяни для проведення над ним таємних унікальних експериментів. Але до чого ж тут двійники?

Прем’єра мультсеріалу на телеканалі Ukraine World News у п’ятницю, 10 березня.

Ukraine World News – це новий український телеканал, який зараз доступний для перегляду на YouTube.