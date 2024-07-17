На "нулі" воюватимуть роботи: в Міноборони показали новітні розробки (фото)

"Залізних солдатів" інтегрують до виконання завдань у загальній системі бойових порядків військ.

Міністерство оборони України прискореними темпами розвиває інноваційні проєкти, щоб здобути технологічну перевагу на полі бою. Безпілотні комплекси уже виконують широкий спектр завдань, включаючи ударні, розвідувальні, інженерні, логістичні та евакуаційні.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

Один із таких інноваційних проєктів, який передбачає комплексне застосування наземних і повітряних роботизованих та безпілотних систем для виконання певних бойових завдань, проходить випробування на одному з полігонів ЗСУ.

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"Залізних солдатів" інтегрують до виконання завдань у загальній системі бойових порядків військ. Тут бойові завдання виконують роботи – дрони-розвідники, дистанційно керовані кулемети на турелях, роботи-сапери, наземні роботи-логісти тощо.

Фахівці, залучені до втілення цього проєкту, зазначають, що його реалізація є перспективою найближчого майбутнього.

"Це унікальний досвід українських зброярів та фахівців ІТ-сфери. Ми спостерігаємо, як сучасні технології змінюють архітектуру бойових дій. Наше спільне завдання – надати нашим воїнам якомога більше сучасних зразків озброєння та військової техніки. Успішна реалізація цього проєкту та його масштабування сприятиме створенню передової індустрії роботизованих систем в Україні. А головне, на фронті це рятуватиме життя наших воїнів", - зазначив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Піде на штурм разом з піхотою! Ще один робот поповнить ряди ЗСУ!

Нагадаємо, українські військові на лінії фронту застосовують проти російських загарбників сотні наземних роботизованих комплексів.

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