Українські військові / © 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Реклама

Наказ головкома Олександра Сирського, відповідно до якого військові на передку мають перебувати на позиціях 60 днів, а далі виводитися, не виконується. Перший заступник військового омбудсмена назвав неможливим провести ротацію вчасно.

Про це повідомив перший заступник військового омбудсмана Руслан Циганков в ефірі Радіо Свобода.

Він пояснив, що із практичних умов провести ротацію раніше неможливо.

Реклама

«У більшості випадків з тих скарг, які ми отримуємо, 60 діб — це просто неможливо. Я не можу сказати на загал, але саме в контексті опрацьованих нами скарг, на жаль, це неможливо. Чи можливо вивести через 60 днів? З практики, з тих скарг, які ми отримали, це неможливо», — сказав він.

За його словами, у Офісі військового омбудсмана немає навіть термінів, щоб ці питання піднімалися в межах 6–10 днів.

«Все більше. Тому, на жаль, зараз цей наказ не виконується, як мінімум в межах тих скарг, які ми отримали», — додав Циганков.

Масштабна реформа ЗСУ — що відомо

В Міноборони України стартувала радикальна реформа ЗСУ із чіткими термінами контрактів, виплатами штурмовикам до 460 тисяч грн, амністією СЗЧ та калькулятором бойових днів. У міністерстві цю реформу характеризують як фундаментальний злам старої системи.

Реклама

В армії запроваджують чіткі терміни контрактів, які можна підписати швидко через застосунок «Армія+»:

Для новачків: фіксований контракт на 14 місяців (із яких перші 2 місяці — це обов’язкова базова військова підготовка);

Для тих, хто вже на фронті: фіксований термін служби на 10 місяців ;

Для ветеранів (які звільнилися під час воєнного стану і вирішили повернутися): базовий контракт на 6 місяців.

Новини партнерів