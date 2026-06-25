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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
403
Час на прочитання
2 хв

Наказ Сирського про ротацію на передовій не працює — шокувальна заява Офісу військового омбудсмана

В Офісі військового омбудсмана пояснили, що із практичних умов провести ротацію раніше неможливо.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Українські військові

Українські військові / © 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Наказ головкома Олександра Сирського, відповідно до якого військові на передку мають перебувати на позиціях 60 днів, а далі виводитися, не виконується. Перший заступник військового омбудсмена назвав неможливим провести ротацію вчасно.

Про це повідомив перший заступник військового омбудсмана Руслан Циганков в ефірі Радіо Свобода.

Він пояснив, що із практичних умов провести ротацію раніше неможливо.

«У більшості випадків з тих скарг, які ми отримуємо, 60 діб — це просто неможливо. Я не можу сказати на загал, але саме в контексті опрацьованих нами скарг, на жаль, це неможливо. Чи можливо вивести через 60 днів? З практики, з тих скарг, які ми отримали, це неможливо», — сказав він.

За його словами, у Офісі військового омбудсмана немає навіть термінів, щоб ці питання піднімалися в межах 6–10 днів.

«Все більше. Тому, на жаль, зараз цей наказ не виконується, як мінімум в межах тих скарг, які ми отримали», — додав Циганков.

Масштабна реформа ЗСУ — що відомо

В Міноборони України стартувала радикальна реформа ЗСУ із чіткими термінами контрактів, виплатами штурмовикам до 460 тисяч грн, амністією СЗЧ та калькулятором бойових днів. У міністерстві цю реформу характеризують як фундаментальний злам старої системи.

В армії запроваджують чіткі терміни контрактів, які можна підписати швидко через застосунок «Армія+»:

  • Для новачків: фіксований контракт на 14 місяців (із яких перші 2 місяці — це обов’язкова базова військова підготовка);

  • Для тих, хто вже на фронті: фіксований термін служби на 10 місяців;

  • Для ветеранів (які звільнилися під час воєнного стану і вирішили повернутися): базовий контракт на 6 місяців.

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Дата публікації
Кількість переглядів
403
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