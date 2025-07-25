На низку областей насувається сильна спека: синоптик назвав дати

Спека / © pixabay.com

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Вже у ці вихідні, 26-27 липня, в Україні буде аномальна спека в кількох областях. Високу температуру фіксуватимуть у південно-східних областях. Натомість на заході дощитиме.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич, пише meteoprog .

З його слів, у наступні дві доби прогнозується доволі контрастна погода. На заході та на півночі будуть грозові дощі з градом, а також сильний вітер. Такі погодні умови спричинені атмосферними фронтами і циклонічною діяльністю.

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Тим часом у південних і частково центральних областях переважатиме суха і спекотна повітряна маса субтропічного походження з аномально високими показниками температури.

Погода в суботу, 26 липня

У західних та північних областях протягом доби подекуди очікуються короткочасні грозові дощі. На Буковині та Прикарпатті місцями можливий град та шквали до 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15…+20°C, а вдень +23…+3°C. На Закарпатті прогнозують до 35°C тепла.

У центральних, південних і східних регіонах опадів не прогнозують. Очікується спека. Температура повітря вночі становитиме +17…+22°C. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +31…+36°C. На півдні можлива спека - до +39°Cю

Погода в неділю, 27 липня

У західних областях будуть грозові дощі, місцями сильні зливи, град та вітер до 17-22 м/с. Вночі температура становитиме +16...+21°C, а вдень +21...+26°C.

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На півночі у неділю опади припиняться. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +14…+19°C, а вдень +26…+31°C.

У центрі вдень та ввечері у Черкаській та Кіровоградській областях очікуються грозові зливи з градом. Вночі стовпчики термометрів покажуть +18...+23°C, вдень - +33...+38°C.

На півдні і сході утримається спекотна та суха погода, без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +16…+24°C. Вдень повітря прогріється +33…+38, а подекуди - до +40 градусів.

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру дали прогноз на останній місяць літа. Метеорологи передбачають серпень в Україні з аномальною спекою та нестачею опадів. Температурні показники перевищуватимуть кліматичні норми, а дощі практично не тішитимуть своєю прохолодою.

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