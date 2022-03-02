На об’єкт Оператора ГТС здійснено авіаційну атаку: припинено газопостачання до міста Ізюм

На об’єкт Оператора ГТС здійснено авіаційну атаку: припинено газопостачання до міста Ізюм

В результаті авіаудару пошкоджено газопровід у Харківській області.

У Харківській області пошкоджено газопровід-відвід в результаті авіаудару. Через пошкодження газопроводу співробітники Оператора ГТС України відключили газорозподільну станцію (ГРС) Ізюм та Бражківка.

Припинено газопостачання до міста Ізюм. Без газу залишаться більше 40 тисяч мешканців міста.

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За попередньою інформацією, жертв та постраждалих від вибуху серед співробітників компанії немає.

Про це повідомляє пресслужба Оператора ГТС.

"Цілеспрямована атака на об’єкти критичної інфраструктури є терористичним актом проти мирного населення України", - зазначив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

Транспортування газу відновлять після відповідних ремонтних робіт, як тільки їх проведення буде можливе.

Сьогодні від артобстрілів також постраждали адмінбудівлі Оператора ГТС у Миколаєві та Харкові, ГРС у Миколаївській області.

Нагадаємо, "Укртрансгаз" попросив іноземних партнерів допомогти ЗСУ.

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