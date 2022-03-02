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На об’єкт Оператора ГТС здійснено авіаційну атаку: припинено газопостачання до міста Ізюм

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На об’єкт Оператора ГТС здійснено авіаційну атаку: припинено газопостачання до міста Ізюм

Оператор ГТС України

В результаті авіаудару пошкоджено газопровід у Харківській області.

У Харківській області пошкоджено газопровід-відвід в результаті авіаудару. Через пошкодження газопроводу співробітники Оператора ГТС України відключили газорозподільну станцію (ГРС) Ізюм та Бражківка.  

Припинено газопостачання до міста Ізюм. Без газу залишаться більше 40 тисяч мешканців міста. 

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих від вибуху серед співробітників компанії немає.

Про це повідомляє пресслужба Оператора ГТС.

"Цілеспрямована атака на об’єкти критичної інфраструктури є терористичним актом проти мирного населення України", - зазначив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

Транспортування газу відновлять після відповідних ремонтних робіт, як тільки їх проведення буде можливе. 

Сьогодні від артобстрілів також постраждали адмінбудівлі Оператора ГТС у Миколаєві та Харкові, ГРС у Миколаївській області.

Нагадаємо, "Укртрансгаз" попросив іноземних партнерів допомогти ЗСУ.

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  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
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