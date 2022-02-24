На об'їзній Харкова знищили 4 російські танки

В районі Щастя було знищено близько 50 російських окупантів.

На об'їзній дорозі біля Харкова українські бійці знищили 4 ворожі танки.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Також, за інформацією командування Об'єднаних сил, сьогодні, 24 лютого, в районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів. В районі Краматорська знищено ще один літак, вже шостий літак збройних сил РФ.