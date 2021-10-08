На обличчі виросла величезна пухлина: лікар Валіхновський розповів, що таке міксома і як її лікувати

На обличчі виросла величезна пухлина: лікар Валіхновський розповів, що таке міксома і як її лікувати

Медик також показав пацієнтку із пухлиною на обличчі.

Лікар Ростислав Валіхновський намагається допомогти пацієнтці із міксомою - доброякісною пухлиною. Щоб її позбутись потрібно провести складну та дороговартісну операцію.

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Про це лікар написав на своїй сторінці в Facebook.

За словами Ростислава Валіхновського до нього звернулась пацієнтка, яка поскаржилась на величезне утворення на обличчі. Діагностика виявила у хворої міксому.

"Міксома — доброякісна пухлина. Вона характеризується: вростанням у кісткові структури лицевого скелету, походить зі сполучної тканини ембріональної будови; містить базофільні клітини, що продукують муцин, росте повільно, рентгенологічно майже не відрізняється від кисти. Лікування - лише хірургічне", - наголосив медик.

Фото: Ростислав Валіхновський

Для того, щоб вилікувати жінку необхідно видалити пухлину та зробити вигляд обличчя жінки естетичним. Вартість такої операції 30 тис. євро, а тому медик звернувся із проханням допомогти його пацієнтці, оскільки її родина не має потрібних коштів.

Нагадаємо, Ростислав Валіхновський розповів, як зміцнити імунітет та хто схильний до безсимптомного перебігу COVID-19.

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