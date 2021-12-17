На оборонному підприємстві викрали запчастини до озброєння ППО: коштують десятки мільйонів гривень (фото)

На оборонному підприємстві викрали запчастини до озброєння ППО: коштують десятки мільйонів гривень (фото)

Учасники схеми привласнили комплектуючі до зенітно-ракетних комплексів під час їх ремонту.

На Житомирщині співробітники Служьи безпеки України викрили розкрадання приладів та запчастин до зенітно-ракетного озброєння, яке забезпечує протиповітряну оборону держави.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Як свідчать матеріали досудового слідства, учасники схеми привласнили комплектуючі під час їх ремонту на одному з оборонних об’єктів. Потім викрадену продукцію вивезли до орендованого складу поблизу одного із селищ Житомирського району.

“У ході обшуків за місцем незаконного зберігання військових товарів виявлено майже 60 найменувань комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів, у тому числі блоки управління”, - повідомили в СБУ.

За попередніми оцінками фахівців, вартість вилучених військових товарів становить десятки мільйонів гривень.

Вилучені на підпільному складі прилади та запчастини направлено на експертизу. Тривають невідкладні слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 3 ст. 410 КК України.

“Правоохоронці встановлюють всі обставини протиправної діяльності для притягнення до відповідальності винних осіб”, - йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Нагадаємо, через російську загрозу понад 1000 військовослужбовців ЗСУ та сотні одиниць військової техніки цілодобово несуть бойове чергування у системі протиповітряної оборони стратегічних об’єктів на небезпечних напрямках.

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