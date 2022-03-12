На оборону держави додатково спрямовано понад 50 млрд грн: уряд збільшив Резервний фонд держбюджету

12,5 млрд грн перераховано на виплату додаткової винагороди військовим під час воєнного стану.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про збільшення коштів Резервного фонду державного бюджету на 50,8 млрд грн.

Про це повідомив у своєму зверненні увечері в суботу, 12 березня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, кошти до Резервного фонду було спрямовано з усіх тих програм розвитку, які неможливо реалізувати у воєнний час.

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“Таке рішення вже дозволяє оперативно забезпечувати потреби сектору безпеки та оборони. Вчора військовослужбовцям було перераховано 12,5 млрд грн на виплату додаткової винагороди під час дії воєнного стану. А також вчора рішенням уряду 3,9 млрд грн було спрямовано на харчування ЗСУ”, - повідомив Шмигаль.

Окрім того, український прем’єр висловив вдячність міжнародним партнерам, які не припиняють надавати військову допомогу.

“Зі зрозумілих причин не буду конкретизувати, чим саме нам допомагають. Але можу сказати: щодня наша армія стає технічно сильнішою”, - запевнив він.

Нагадаємо, раніше Кабмін заборонив нарахування, стягнення штрафів у разі несвоєчасної або неповної оплати за житлово-комунальні послуги в умовах воєнного стану.

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