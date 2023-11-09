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На оборону, пенсії та зарплати: як розподілять кошти із держбюджету 2024

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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На оборону, пенсії та зарплати: як розподілять кошти із держбюджету 2024

Українська валюта / Фото: pixabay.com

Відповідно до ухваленого бюджету, за словами Шмигаля, буде більше зброї, техніки, більше дронів, боєприпасів, ракет. 

У четвер, 9 листопада, Верховна Рада ухвалила бюджет на 2024 рік. Майже 50% коштів спрямують на оборону України, іншу частину - на пенсії, зарплати та інше. 

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. 

За його словами, в бюджеті чітко розставлені пріоритети. Зокрема, кошти планують розподілити так:

  • практично 50% наших видатків - на оборону та безпеку України. Буде ще більше зброї, техніки, дронів, боєприпасів, ракет. 
  • закладена індексація пенсій, а також зростання мінімальної зарплати. 
  • видатки на освіту зростуть на понад 20 млрд грн.
  • видатки на медицину зростуть на понад 20 млрд грн. 
  • кошти на програму підтримки ветеранів збільшуємо вдвічі.
  • для підтримки бізнесу передбачаємо понад 40 млрд грн.

Нагадаємо, 9 листопада Верховна Рада в цілому затвердила бюджет на 2024 рік. Відповідний законопроєкт підтримали  276 народних депутатів.

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Дата публікації
Перегляди
896
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