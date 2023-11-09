На оборону, пенсії та зарплати: як розподілять кошти із держбюджету 2024

Відповідно до ухваленого бюджету, за словами Шмигаля, буде більше зброї, техніки, більше дронів, боєприпасів, ракет.

У четвер, 9 листопада, Верховна Рада ухвалила бюджет на 2024 рік. Майже 50% коштів спрямують на оборону України, іншу частину - на пенсії, зарплати та інше.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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За його словами, в бюджеті чітко розставлені пріоритети. Зокрема, кошти планують розподілити так:

практично 50% наших видатків - на оборону та безпеку України. Буде ще більше зброї, техніки, дронів, боєприпасів, ракет.

закладена індексація пенсій, а також зростання мінімальної зарплати.

видатки на освіту зростуть на понад 20 млрд грн.

видатки на медицину зростуть на понад 20 млрд грн.

кошти на програму підтримки ветеранів збільшуємо вдвічі.

для підтримки бізнесу передбачаємо понад 40 млрд грн.

Нагадаємо, 9 листопада Верховна Рада в цілому затвердила бюджет на 2024 рік. Відповідний законопроєкт підтримали 276 народних депутатів.

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