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На очах батьків: 24-річна водійка Jeep збила на смерть 3-річну дівчинку в Рівненській області

Автор
Оксана РудаОксана Руда
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На очах батьків: 24-річна водійка Jeep збила на смерть 3-річну дівчинку в Рівненській області

Фото: ГУ Нацполіції в Рівненській області

У Рівненському районі під колесами авто загинула дитина.

На Рівненщині 24-річна водійка Jeep Cherokee збила насмерть 3-річну дівчинку. Смертельна аварія сталася у вівторок, 13 грудня, в Рівненському районі.

Про це повідомили у поліції Рівненщини.

"Смертельний наїзд стався вчора близько 08:40 у селі Дуби. Наразі встановлено, що 24-річна жителька Дубів — водійка автомобіля Jeep Cherokee, рухаючись заднім ходом, допустила наїзд на трирічну місцеву жительку, яка вийшла із під'їзду будинку та перетинала прилеглу дорогу прибудинкової території. Відомо, що батьки в цей час йшли позаду дитини", - йдеться у повідомленні.

Дівчинку госпіталізували до лікарні, але врятувати життя дитині медикам не вдалося.

Кермувальниця була тверезою. За її словами, вона не побачила дитя.

У справі розпочато досудове розслідування. Усі обставини встановлюють правоохоронці.

Нещодавні ДТП в Україні

12 грудня на Тернопільщині авто врізалось у дерево і перекинулось, внаслідок чого загинули молоді чоловіки.

9 грудня у Львівській області 48-річного чоловіка переїхали одразу дві автівки. Потрепілий помер.

На Хмельниччині сталася смертельна ДТП, в якій загинули 23-річний водій та двоє дітей.

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Дата публікації
Перегляди
5999
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