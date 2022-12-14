На очах батьків: 24-річна водійка Jeep збила на смерть 3-річну дівчинку в Рівненській області

У Рівненському районі під колесами авто загинула дитина.
На Рівненщині 24-річна водійка Jeep Cherokee збила насмерть 3-річну дівчинку. Смертельна аварія сталася у вівторок, 13 грудня, в Рівненському районі.
Про це повідомили у поліції Рівненщини.
"Смертельний наїзд стався вчора близько 08:40 у селі Дуби. Наразі встановлено, що 24-річна жителька Дубів — водійка автомобіля Jeep Cherokee, рухаючись заднім ходом, допустила наїзд на трирічну місцеву жительку, яка вийшла із під'їзду будинку та перетинала прилеглу дорогу прибудинкової території. Відомо, що батьки в цей час йшли позаду дитини", - йдеться у повідомленні.
Дівчинку госпіталізували до лікарні, але врятувати життя дитині медикам не вдалося.
Кермувальниця була тверезою. За її словами, вона не побачила дитя.
У справі розпочато досудове розслідування. Усі обставини встановлюють правоохоронці.
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