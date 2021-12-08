На очах у дітей побив і викинув на смітник: у Полтавській області чоловік скалічив собаку

На очах у дітей побив і викинув на смітник: у Полтавській області чоловік скалічив собаку

Поліція відкрила кримінальне провадження.

У місті Глобине Полтавської області чоловік побив свого собаку, а після цього викинув у смітник. Все це відбувалося на очах у дітей.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Полтавській області.

У місті Глобине чоловік побив свого собаку біля місцевої школи. Про це до поліції повідомили очевидці.

Правоохоронці одразу виїхали на місце.

"За попередньою версією слідства, 56-річний чоловік жорстоко побив собаку начебто за те, що вона задавила свійську птицю. Після знущань чоловік викинув покалічену тварину на смітник. Свідками побиття собаки стали школярі, які перебували на спортивному майданчику навчального закладу", - розповідають у поліції.

Скалічену тварину доправили до ветеринарів. Вона у важкому стані.

Собаку, якого назвали "Лакі" планує забрати до себе в родину спеціаліст сектору криміналістичного забезпечення слідчого відділу Полтавського райуправління поліції , який виїжджав на місце скоєння злочину.

За фактом побиття собаки розпочато кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 299 (Жорстоке поводження з тваринами, вчинене у присутності малолітнього чи неповнолітнього) Кримінального кодексу України.

Власнику собаки загрожує від 3-ох до 5-ти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Запорізькій області собака викопала на цвинтарі яму і жила у ній із цуценятами.

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