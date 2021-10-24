На очах у дитини пробила собаці голову: у Херсонській області шкуродерка жорстоко розправилася із твариною

На очах у дитини пробила собаці голову: у Херсонській області шкуродерка жорстоко розправилася із твариною

Після скоєного зловмисниця перепросила у сусідів.

У Херсонській області в смт Велика Олександрівка місцева жителька на очах у дитини жорстоко вбила собаку сусідів, бо вирішила, що тварина душить її курей.

Про це повідомив один із місцевих Telegram-каналів.

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Як зазначається, нібито пенсіонерка пробила голову собаки киркою, від чого тварина загинула на місці. Піcля скоєного жінка кинула тушку дoмaшньої тварини і пішла до свого двору.

"Коли собака знову залізла на її територію, вона (пенсіонерка – Ред.) взяла кирку, пробила їй голову, і кинула мертву тушку...", – сказано в повідомленні.

За даними каналу, розправа відбувалася на очах власниці собаки та її онука, для якого вбивство собаки стало справжнім потрясінням.

Потерпіла родина написала заяву на кривдницю. Щойно шкуродерка зрозуміла, що їй загрожує кримінальна відповідальність, одразу вирішила примиритися з сусідами.

Примирення відбулося, але суд присудив зловмисниці три роки в'язниці з випробувальним терміном в один рік.

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